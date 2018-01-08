الخارجية تؤكد الاهتمام بخطة الاتحاد العام للطلاب السودانيين الاستراتيجية

الخرطوم 8-1-2018م (سونا) - أكد البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية على ضرورة تنشيط الدبلوماسية الخارجية وتمتين العلاقات مع دول الإقليم، لافتا إلى أن الوزارة قادرة على توفير كافة المعينات لدعم الخطط الإستراتيجية في ما يتعلق بالشأن الخارجي .

وقال المهندس عمار علاء الدين رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين - في تصريح لـ(سونا)؛ عقب لقاء مشترك إن وزير الخارجية أكد رعايته واهتمام وزارته بخطة الاتحاد الاستراتيجية، متعهدا بتوفير كل المعينات للطلاب بالخارج، موضحا أن خطة الاتحاد ترتكز على العلاقات الخارجية والتي من خلالها يهدف الاتحاد الى التواصل مع عدد من المنظمات النظيرة في عدد من الدول، فضلا عن رعاية الطلاب الدارسين بالخارج؛ لافتا الى انه اطلع الوزير على أفرع الاتحاد القائمة بالخارج، إضافة إلى النظرة المستقبلية، مبينا أن الخطة هدفت في مجملها لتعميق الولاء الوطني للطلاب السودانيين بالخارج وربطهم بالوطن من خلال جملة من الأنشطة والبرامج ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد في دورته الحالية.

