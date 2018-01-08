نوفو نورديسك تقدم عرضا بقيمة 3.1 مليار دولار لشراء ابلينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية



بروكسل 08-01-2018م (رويترز) - قدمت نوفو نورديسك الدنمركية أكبر شركة لإنتاج الأنسولين في العالم عرضا بقيمة 2.6 مليار يورو (3.1 مليار دولار) لشراء مجموعة ابلينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية مع سعيها لتنويع وتعزيز أنشطتها في مجال علاج اضطرابات الدم.



وأعلنت نوفو العرض على الملأ يوم الاثنين بعد أن رفضت ابلينكس عروضا سابقة وتوقع محللون أن تحتاج المجموعة الدنمركية إلى رفع قيمة العرض للفوز بالصفقة كما قد تواجه عروضا منافسة.



وعرضت نوفو 30.50 يورو لسهم ابلينكس بعلاوة 60 في المئة فوق سعر إغلاق السهم في السادس من ديسمبر كانون الأول وهو توقيت سابق على تقدم نوفو بأول عرض لشراء ابلينكس.



وقالت الشركة الدنمركية إنها ستدفع 28 يورو نقدا لسهم ابلينكس ومبلغا إضافيا قدره 2.50 يورو إذا جرت تلبية شروط بعينها ترتبط بمحفظة الشركة البحثية.



كانت ابلينكس رفضت بالفعل عرضا للمجموعة الدنمركية في 14 ديسمبر، وقالت نوفو نورديسك إن العرض الجديد الذي قدمته في 22 ديسمبر يزيد بنحو 14 بالمئة.



وقالت في بيان ”تأسف نوفو نورديسك لإحجام مجلس إدارة ابلينكس حتى الآن عن الانخراط في أي مباحثات على الرغم من العروض التي جرى تقديمها“.



ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشركة البلجيكية يوم الاثنين.



و كانت هيئة تنظيم السوق البلجيكية يوم الاثنين قد اوقفت أسهم ابلينكس حتى إشعار آخر.



ويقول محللون لدى جيفريز إن القيمة العادلة لابلينكس تبلغ 29 يورو للسهم ترتفع إلى 36 يورو للسهم بموجب سيناريو صعودي طويل الأجل.

(الدولار = 0.8322 يورو).



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