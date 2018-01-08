مؤسسة النفط الليبية: إعادة تشغيل محطة غاز بميناء الزويتينة هذا الأسبوع

تونس 08-01-2018م (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إن محطة غاز في ميناء الزويتينة بشرق ليبيا ستستأنف العمل بعد أعمال صيانة هذا الأسبوع.



ظلت المحطة مغلقة لثلاث سنوات ونصف السنة؛ بسبب نقص في إمدادات الغاز، بالإضافة إلى الاعتصامات.



ومن المقرر أن تستقبل المحطة المكثفات التي تنتجها شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية وإيني الإيطالية.



كانت مليتة استأنفت إنتاج الغاز في حقل أبو الطفل أواخر ديسمبر مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميا.



وقالت المؤسسة: إن شركة الزويتينة للنفط تدرس مشروعا لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء في ميناء الزويتينة.



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