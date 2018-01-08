مجلس وزراء ولاية الخرطوم يقر إجراءات وضوابط لتخفيف أعباء المعيشة ويوجه بتكوين شرطة لحماية المستهلك وضبط الأسواق

الخرطوم 8-1-2018م (سونا) - اطلع مجلس وزراء ولاية الخرطوم - في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم؛ على الترتيبات الجارية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطني الولاية، وأقر عدة إجراءات وضوابط في هذا الاتجاه.

وأكد الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب والي الخرطوم في تصريح لـ "سونا" عقب الاجتماع، أن من ضمن الضوابط التي أقرها المجلس تحديد أسعار وأوزان الخبز مع شعبة اتحاد المخابز، مبينا استمرار الإجراءات من خلال مؤسسة الأمن الغذائي بالولاية؛ لتركيز أسعار كثير من السلع الغذائية برأس مال يصل لمائة مليون جنيه وسد الفجوة مابين المنتج والمستهلك وإخراج السماسرة وإنهاء تأثيرهم السالب على زيادة الأسعار بصورة غير مبررة، ولا تتماشى مع روح القرارات الاقتصادية الأخيرة.

واستعرض حاتم توجيهات مجلس وزراء ولاية الخرطوم؛ في ما يتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، مجملا إياها في توفير قوت العاملين بالولاية بعد رفع تمويله من 90 مليون إلى 150 مليون جنيه، فضلا عن نجاح سلة الشتاء التي استفاد منها 30 ألف عامل بالولاية، وإنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك لضبط الأسواق بالولاية.

وفي سياق متصل؛ أجاز مجلس وزراء ولاية الخرطوم مصفوفة التنمية للعام 2018 والتي تركز على توجيه الموارد لزيادة الإنتاج من أجل تحقيق الوفرة وعدالة التوزيع بأسعار مناسبة لكل المنتجات، وكذلك تحقيق شعار الموازنة المرفوع بأن تكون ولاية الخرطوم ولاية إنتاج وصادر وتحريك الأمة نحو الإنتاج.

كما اطمأن المجلس على توفرالدقيق بكل المخابز وتوفر الخبز للمواطنين بالأوزان والأسعار المعلنة.

