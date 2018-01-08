الأسهم الأوروبية تصعد لأعلى مستوياتها منذ أغسطس 2015

ميلانو 08-01-2018م (رويترز) - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في أكثر من عامين يوم الاثنين مع استمرار انفتاح شهية المستثمرين للشراء، بفضل الثقة في نمو الاقتصاد العالمي وعروض لاندماجات واستحواذات.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا حوالي 0.3 بالمئة إلى 398 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015 في حين زاد المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.24 بالمئة.



وصعد المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.4 بالمئة لكل منهما لكن ارتفاع الجنيه الاسترليني أثر سلبيا على الشركات البريطانية التي تجني إيراداتها بالدولار، وهو ما دفع المؤشر فايننشال تايمز ليغلق منخفضا 0.4 بالمئة.



وبين أبرز الأسهم الرابحة، قفز سهم مجموعة ابلينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 45.3 بالمئة بعد أن رفضت الشركة عرضا بقيمة 2.6 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من نوفو نورديسك الدنمركية لصناعة الأدوية.



وسجل سهم وايركارد الألمانية لأنظمة الدفع مستويات قياسية مرتفعة مع صعوده 6.5 بالمئة إلى 105.9 يورو بعد أن وقعت الشركة عقودا جديدة ورفع محللو كيه بي دبيو المستوى المستهدف للسعر إلى 114 يورو.



وأغلق مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات مرتفعا حوالي 1 بالمئة مع صعود سهم رينو الفرنسية 1.5 بالمئة، وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية نحو 1 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم شركات بي إم دبليو وفولكسفاجن ودايملر الألمانية في نطاق من 0.3 إلى 1.3 بالمئة.



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