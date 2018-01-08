العراق :اتفاق مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز المصاحب من حقل نفطي بمحافظة البصرة

بغداد 8-1-2018م (واس) - أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم التوصل إلى اتفاق مع شركة "أورين" الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بن عمر بمحافظة البصرة جنوبي العراق .

ونقل بيان للوزارة العراقية عن وزير النفط جبار اللعيبي قوله إن "جهود الوزارة في الاستثمار الأمثل للثروة الغازية قد أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستثمار الغاز في حقل بن عمر في البصرة , ومن المؤمل التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الشركة المستثمرة وشركة نفط البصرة خلال الأيام القليلة القادمة ".

يذكر أن إنتاج حقل بن عمر من النفط الخام يبلغ أكثر من 40 ألف برميل ، فضلًا عن 25 مليون قدم مكعب قياسي من الغازالخام يوميًا .

