ارتفاع صادرات تايوان في 2017 م

تايبيه 9 -1-2018 م (شينخوا) - بلغت صادرات تايوان عام 2017م ما قيمته 317.39 مليار دولار أمريكي بزيادة 13.2 في المائة عن العام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي، وسجلت النسبتين أعلى معدل نمو خلال 7 سنوات.

وبلغ الفائض التجاري التايواني 57.88 مليار دولار في عام 2017 بزيادة 8.13 مليار دولار أمريكي عن عام 2016م ، وفقا لما ذكرته السلطات المالية فى تايون اليوم .

وسجلت الصادرات نموا قويا في عام 2017م ، في قطاعات مثل المكونات الإلكترونية والمعادن الأساسية والآلات والاتصالات والأجهزة السمعية والبصرية ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وبلغت صادرات تايون من المكونات الالكترونية رقما قياسيا عند 107.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017م بزيادة 15.5 في المائة عن عام 2016م .

وارتفعت صادرات تايوان في ديسمبر بنحو 29.51 مليار دولار بزيادة 14.8 في المائة عن العام السابق ويعد الارتفاع الشهري للشهر الخامس عشر على التوالي على خلفية تعافي قوي للاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

وظل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ أكبر شريكين تجاريين لتايوان، حيث استوردا معا ما قيمته 130.28 مليار دولار من تايوان بزيادة 16 في المائة عن 2016 م .

