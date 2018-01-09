الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

الكويت9-1-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 301ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 360ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاثنين.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 409ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 308ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.



وفي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس بعد توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي ثلاث مرات هذا العام وذلك لاستفادة الاقتصاد الامريكي من التخفيضات الضريبية.

