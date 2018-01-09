بدء المحادثات بين الكوريتين

بانمونجوم 9 يناير 2018 (صونا) - بدأت المحادثات الرفيعة المستوى بين الكوريتين صباح اليوم الثلاثاء في دار السلام في "قرية الهدنة "بانمونجوم .

ويعتبر جلوس الكوريتين وجها لوجه على طاولة التفاوض، المرة الأولى منذ ديسمبر 2015 عندما عقدت محادثات على مستوى نائب الوزير. كما تعتبر هذه المحادثات الرفيعة المستوى أول اجتماع بين الكوريتين منذ تنصيب حكومة مون جيه-إن.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان الجنوبي والشمالي مشاركة الشمال في أولمبياد بيونغ تشانغ وسبل تحسين العلاقات بينهما خلال المحادثات الرفيعة المستوى، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال وزير الوحدة جو ميونغ-كيون قبل توجهه إلى "بانمونجوم" إنه سيبذل الجهد لكي تسهم المحادثات الرفيعة المستوى بين الكوريتين في إقامة الأولمبياد والبارالمبياد في بيونغ تشانغ بصورة سلمية وتحسين العلاقات بين الكوريتين وتلبية تطلعات الشعب.

ويعتزم الجانب الجنوبي أن يقترح على الشمال عقد محادثات عسكرية لوقف جميع التصرفات العدوانية في الخط الفاصل العسكري، وعقد اجتماع الصليب الأحمر لمناقشة لم شمل الأسر المشتتة مرة أخرى.

