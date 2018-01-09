مؤتمر الثروة الحيوانية يهدف الي إبراز أهميتها

الخرطوم 9-1-2018م(سونا) - أكدت اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر القومي للثروة الحيوانية والمزمع عقده في 17-18 فبراير المقبل أن من أهداف المؤتمر ابراز أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي واستعراض قضايا الثروة الحيوانية الصحية والتمويلية والمعوقات التى تعترض مسيرتها واقتراح الحلول اللازمة لها .

وأشارت اللجنة في اجتماعها برئاسة دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية الي ان المؤتمر يبرز أهمية دور البحوث في تنمية وتطوير القطاع والاهتمام بحفظ الموارد والسلالات تعضيدا لزيادة الإنتاج والإنتاجية وبلورة دور الثروة الحيوانية في الاستثمار التنموي وتأكيد دور القطاع الخاص كشريك فاعل مع رصيفه القطاع العام .

وأوضحت اللجنة أن المؤتمر والذي يأتي تحت شعار( الثروة الحيوانية أمن غذائي ودعامة للاقتصاد الوطني) يشارك فيه جميع شركاء قطاع الثروة الحيوانية في المركز والولايات ومن خارج البلاد يمثلون المنظمات الاقليمية والدولية .

واكدت اللجنة أنه من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تؤكد إهتمام الدولة بريادة وأهمية الثروة الحيوانية وتقدير إسهامها في دعم الخزينة العامة وتأمين الغذاء، والتأمين علي أن الاستثمار في الثروة الحيوانية اسثمار مضمون في ظل توفر الإرادة السياسية والخدمات المساندة البيطرية وكل محاور سلسلة القيمة و ترجمة مخرجات الحوار الوطني الي ادوات عملية تعين قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والتأمين علي البعد الاقليمي والعالمي للثروة الحيوانية وتأكيد الدعم خاصة في مجال التعاون الصحي والأمن الغذائي ومجابهة التغيرات البيئية .

