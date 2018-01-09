وزارة المالية بجنوب دارفور: الدقيق الموجود كاف لسد حاجة المدينة من الخبز

نيالا 9-1-2018م (سونا) - بحث الاستاذ طه عبدالله حامد وزير التخطيط العمراني وزير المالية والاقتصاد بولاية جنوب دارفور بالانابة بمكتبه اليوم مع شركات الدقيق وأصحاب المخابز و مدير عام المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ومسؤولي المواصفات والمقاييس و الادارة العامة للتجارة والتعاون والنقل و الامن الاقتصادي ،حاجة الولاية من الدقيق والخبز .

و تأكد للمجتمعين ان مدينة نيالا تستهلك أربعة آلاف جوال من الدقيق يوميا ويوجد بها حوالي ثلاثمائة وخمسين مخبزا العامل منها حوالي 60%.

ووضح للاجتماع ان كمية الدقيق الموجودة حاليا والمرحلة قيد الوصول كافية لسد حاجة المدينة من الخبز كما تم الاتفاق بان يكون سعر الرغيفة زنة مائة وعشرين جراما بواحد جنيه ونصف الجنيه وان لا يتجاوز انتاج الجوال الواحد ستمائة وخمسين رغيفة .

ومن جانبه وجه طه عبدالله بتشغيل كافة المخابز بما في ذلك الأفران الطرفية وتوزيع الدقيق لها كما وجه بضرورة مراجعة ومراقبة الافران من قبل الجهات الامنية وتنوير أصحاب المخابز بالعمل وفق ما هو متفق عليه من موجهات حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية .

