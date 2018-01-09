تراجع اسعار الذهب وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

نيويورك 9 -1- 2018 م (بنا) - تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط توقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1317.86 دولار للأوقية ، بعد ان لامس المعدن الاصفر الاسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1318.90 دولار للأوقية.

ويراهن المستثمرون على زيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة والتي لم تقدم أي مبررات لتغيير توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي.

