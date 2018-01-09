وزيرة الدولة بالتعاون الدولى تزور مشروعات نفير نهضة كردفان

الأبيض 9-1-2017م(سونا) - قامت وزيرة الدولة بالتعاون الدولى بزيارة ميدانية لعدد من مشروعات نفيرنهضة شمال كردفان الذي يجري العمل فيه الآن بداخل مدينة الأبيض ، وذلك على هامش الملتقى الأول لمديري التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات المنعقد هذه الأيام بحاضرة ولاية شمال كردفان .

وشملت الجولة مستشفي الطواريء والإصابات، استاد قلعة شيكان ومبنى المجلس التشريعي ، واستمعت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى شرح مفصل من المهندسين ، مؤكدين أن نسبة انتهاء تلك المشروعات فاق ال 70% .

وأشارت الوزيرة الى أن مستشفي الطوارئ بالابيض يعد من أهم المستشفيات بغرب السودان، وسيخدم شريحة كبيرة من المواطنين ويمكن أن تجرى فيها العمليات الدقيقة والمعقدة بأحدث المعدات، بحيث لا يحتاج المواطنون الي السفر خارج البلاد لتلقي العلاج .

وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة وكيل وزارة التعاون الدولى الطاهر ايدام والسادة مديرو التخطيط بالولايات . .