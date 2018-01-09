محلية فور برنقا تحتفل بذكرى ال 62 للاستقلال

الجنينة 9-1-2018م (سونا)- إحتفلت محلية فور برنقا صباح اليوم بساحة المحلية بالذكرى ال62لاستقلال السودان بمشاركة واسعة من القطاعات الشعبية والرسمية والقوات النظامية والفعاليات الاجتماعية والاتحادات النقابية وجمع غفير من المواطنين.

وبدأ الإحتفال بمسيرة استعراضية للقوات النظامية بتشكيلاتها والدفاع الشعبي والاتحادات والفعاليات السياسية وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والمواطنين حيث بدأ الطابور من قيادة حامية فور برنقا مرورا بشوارع المدينة وحيا الطابور أمام المنصة وزير التربية والتعليم بالولاية ممثل الوالي ومعتمد الرئاسة ومعتمد المحلية ولجنة أمن المحلية وتلي ذلك فقرة التجسيد الرمزي لمراسم الاستقلال .

وخاطب الاحتفال وزير التربية والتعليم الاستاذ بشير آدم السنوسي مستعرضا مجاهدات وتضحيات أبناء السودان على مر الحقب والتي توجت برفع العلم تعبيرا عن الاستقلال الكامل من الاستعمار. ونادى سيادته بضرورة الاهتمام بالتعليم ولتعلم الأجيال قيم الانتماء الوطني لدى الأجيال في مراحل التطور الفكري والمعرفي خاصة الأطفال الناشئة الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأكد الاستاذ محمد عمر الفضيل معتمد محلية فور برنقا أن الاحتفال بالاستقلال يحتم على الجميع أخذ العظات والعبر ونبذ الفرقة والشتات ؛ داعيا إلى إعلاء مصالح الوطن العليا والتسامي فوق الصغائر من أجل وحدة الوطن وعزته ؛ مشيرًا إلى أن انتظام مسيرة الحوار والسلام قد جاءت بديلا لحالات المواجهة وإراقة الدماء مؤكدا أن الحوار جاء التزاما صادقا من الدولة لخروج البلاد من نفق الحرب إلى السلام والاستقرار مؤكدا سعي حكومته وإدارتها لتنعم المحلية بالأمن والإستقرار والتوجه نحو التنمية والعزم على مواصلة مسيرة البناء التي بدأت ببسط العدل والسير في خطي التنمية والبناء والإعمار مشيرًا إلى أن المحلية قطعت شوطا مقدراً في تحقيق الأمن والاستقرار .

وأضاف أن المحلية تطمح خلال العام الجديد في فتح فرص الاستثمار لما تزخر بها المحلية من ميزات استثمارية واعدة ولموقعها المميز.

وثمن دور حكومة الولاية لإصدارها القرارات الصائبة في عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الدراجات النارية والكدمول .

وقد تحدث في الاحتفال المقدم شرطة فتح الرحمن سيد أحمد ممثل القوات النظامية محييا الشعب السوداني بعيد الاستقلال مستعرضا المعاني الكبيرة والعظيمة للاستقلال داعيا إلى المحافظة على تلك القيم من خلال التراضي . وحيا صناع الإستقلال النواب البرلمانيين أصحاب المبادرة الوطنية المتجردة التي جمعت أبناء الأمة بكافة ألوان طيفها السياسي في القرار التاريخي الذي اتخذه البرلمان في العام 1955 بإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان.

من جانبه امتدح الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن بركة ممثل القوى السياسية دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المجتمع مما أحرز تقدما جيدا لبسط هيبة الدولة وحماية ارواح المواطنين والممتلكات.

