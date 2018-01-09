كوريا الشمالية تعرض المشاركة في الالعاب الاولمبية خلال المحادثات مع الجنوب

سيول 9-1-2018م( أ ف ب)-أعلنت سيول ان بيونغ يانغ عرضت عليها الثلاثاء، في اول محادثات رسمية بين الطرفين منذ اكثر من عامين، إرسال وفد رفيع المستوى للمشاركة في الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

في المقابل، دعت سيول إلى استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب وذلك بالتزامن مع دورة الالعاب الاولمبية التي تنظم في فبراير في بيونغ تشانغ.

وقال نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي شون هاي-سونغ للصحافيين ان "الجانب الشمالي عرض إرسال وفد رفيع المستوى يضم وفدا من اللجنة الاولمبية الوطنية ورياضيين ومشجعين وفنانين ومراقبين وفريقا استعراضيا للتايكواندو وصحافيين".

وأضاف أن الوفد الجنوبي الى المحادثات بين الكوريتين اقترح من جانبه على نظيره الشمالي ان تستأنف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) مع حلول السنة القمرية الجديدة والذي يصادف في منتصف فترة الالعاب الاولمبية الشتوية.

وبدأت المحادثات بين الكوريتين في الساعة 10,00 (1,00 ت غ) في بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية للصحافيين.

وكانت الكوريتان اتفقتا الاسبوع الماضي على اجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف اطلاق النار في الحرب الكورية.



