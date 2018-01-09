أكثر من 49 ألف مستفيد من التمويل الأصغر من بنك الاسرة العام الماضي

الخرطوم 9-1-2018(سونا) - بلغ عدد المستفيدين من تمويل بنك الاسرة العام الماضي أكثر من 49 ألف مستفيد بنسبة 105% من المخطط له بتمويل قيمته اكثر من 488 مليون جنيه بنسبة 119% من المخطط ، فيما يستهدف البنك رفع رأسماله من 219 مليون جنيه الى 230 مليون بنهاية العام الحالي .

أوضحت ذلك (لسونا) آمال قاسم أحمد المديرة العام لبنك الاسرة ،وقالت إن البنك يكز هذا العام على جذب الودائع من خلال سياسات تشجيع ثقافة الادخار والودائع الاستثمارية بدءًا من 500 جنيه لتستثمر الاسر مواردها لمقابلة الاحتياجات الطارئة حيث يقدم البنك ارباحاً عالية مقارنة ببنوك اخرى .

وأكدت أن البنك يعتبر واحدا من آليات مكافحة الفقر عن طريق التمويل الأصغر كبنك متخصص فى ذلك بنسبة 100 % ،مشيرة الى هدف البنك المتمثل فى مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق استراتيجية الدولة لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة .

وأوضحت أن عدد افرع البنك يصل 39 فرعاً 11 منها بولاية الخرطوم اضافة الى عدد من النوافذ التمويلية بالولايات وسيتم افتتاح فرع جديد فى نيالا خلال الربع الاول من العام 2018 الحالي وبذلك يغطى البنك كل ولايات السودان .

وأبانت أن البنك حاز على جائزة أفضل مصرف للتمويل متناهي الصغر وجائزة اتحاد المصارف العربية كأفضل مصرف للتمويل الأصغر للعام 2016م ،اضافة الى جائزة المؤسسة المالية الملتزمة فى مجال المسئولية المجتمعية للعام 2017 بدولة البحرين ،ونال جائزة أكبر محفظة للتمويل الأصغر بولاية الخرطوم 2016 من وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية .

وأشارت الى التحديات التى تواجه البنك والمتمثلة في رفع رأس المال لتغطية الطلب العالي على التمويل ولمقابلة احتياجات البنك فى الانتشار بافرع الولايات ليصل الشرائح الضعيفة ويحقق الهدف الاستراتيجي .

وأشارت الى دور البنك الفاعل فى تقديم خدمات مالية وغير مالية مثل تدريب رواد الاعمال من منتجين شباب ومرأة ومعاشيين وغيرهم عبر المركز الذي تم تأسيسه واصبح مؤهلا ومزودا بوسائل تدريبية ممتازة ونال شهادة من اليونيدو ،حيث قام المركز عام 2015م بتدريب 884 رائد عمل فى نظام الحاضنات ،وفى عام 2016م درب 607 رائد عمل ، وعام 2017 درب ألف و87 رائد عمل .

وقالت إن البنك وقع علي اتفاقيات مع الجامعات لتأهيل الخريجين ولمنحهم التمويل وفق دراسات جدوى فى المشاريع المختلفة ومن التجارب الناجحة انشاء حاضنات الاعمال فى انتاج الدواجن والمنتجات الاسمنتية ،كما وقع البنك مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للاشخاص دوي الاعاقة بولاية الخرطوم لتمويل شريحةالمعاقين بضمان وزارة التنمية الاجتماعية بمبادرة الوزيرة دكتورة امل البيلي ،مشيره الى عدد من قصص نجاحاتالعملاء والافراد الذين اخذوا تمويلا ووجهوه التوجيه الصحيح ودون تعسر .

وأكدت دعمهم لتوجيه ثقافة العمل الحر غير الحكومي للحرفيين والمجالات الطبية والهندسية والصيادين والاسر المنتجه وغيرها اضافة الى تمويل الكهرباء والمياه لعدد كبير من المحليات .

وكشفت عن خطتهم للعام 2018 الجاري التى تهتم بالترويج وجذب الودائع ونشر ثقافة الادخار لتضمن داخل الجهاز المصرفي لتزيد الموارد ولتصل لاكبر عدد من المستفيدين ويتحقق الشمول المالي وبالتالي يسهم فى التنمية الاقتصادية المنشودة .

يذكر أن المساهمين الرئيسيين في البنك يضم البنك المركزي وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وديوان الزكاة واتحاد عام المرأة السودانية واتحاد اصحاب العمل وافراد ، ويعمل البنك منذ العام الماضي تحت اشراف وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وفق مرسوم جمهوري .

