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مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

التاريخ : 09-01-2018 - 12:17:00 مساءً
الخرطوم 9-1-2018م(سونا)- أغلق مؤشرسوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراًعند 4202.423 نقطة.
وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس الثلاثاء فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 60.109.109 إلي 10.614.097 جنيها ، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 114.920 إلي 19.983 ورقة، وإرتفع عدد الصفقات المنفذة من 88 صفقة إلي 140 صفقة.
وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار اليوم إستقرار سعر كل من صكوك الاستثمار الحكومية صرح عند 100.54 جنيه وصندوق إجارة ميكو الاستثماري عند 101.5 جنيها.
وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع 7 إصدارات، وإستقرار سعر 4 إصدارات و إنخفاض سعر 6 إصدارت وذلك من جملة 17 إصدارة تم تداولها اليوم .
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