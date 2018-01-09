رئيس منتدى المواطن: حصلنا على موافقة السلطات لإنشاء متحف للآثار السالبة للعقوبات الامريكية

الخرطوم-9-1-2018م(سونا)- قال دكتور نصر الدين شلقامي رئيس منتدى المواطن أن المنتدى استطاع الحصول علي إذن من السلطات الرسمية بالموافقة على إنشاء متحف دائم يجسد الآثار السالبة للعقوبات والمقاطعة الاقتصادية طيلة العشرين عاما الماضية والآثار التي ترتبت عليها.

وأضاف شلقامي في تصريح ( لسونا) بأن الأثار التي اصابت البلاد جراء العقوبات تحتاج الى وقت لازالتها مشيرا إلى أن عشرين عاما من العقوبات كافية تماما لدمار البلاد والعباد.

وأوضح بأن المنتدى يبذل المزيد من الجهود لأجل رفع ما تبقى من عقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مطالبا بأن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية لاجل رفع ما تبقي من عقوبات، واصفا هذه السياسات بالافتراء علي السودان وأن لها آثارا سالبة كثيرة علي المواطن في شتي مناحي الحياة.

وكشف شلقامي عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به الشباب بقيادة الشاب علاء الدين محمد عثمان الشهير (بالطفل المعجزة) موضحا بانه الدينمو المحرك لهذه الأعمال مطالبا الشباب بان يكون لهم دور في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن وان يقتدوا بعلاء الدين محمد عثمان، مضيفا بأنه استطاع ان يهيئ الظروف ويخلق شراكات مع العديد من الجهات مثل الإعلام بمختلف مسمياته ومنظمات المجتمع المدني السودانية والعالمية، متوقعا تكريم علاء ومنحه وسام الجدارة والشجاعة لما قام به من مجهود وصفه بالخرافي.

وأبدى شلقامي ارتياحه في العمل مع طاقم منتدى المواطن والذي يضم في عضويته عددا من الرموز الوطنية علي رأسهم الاستاذ سليمان الأمين والدكتور راشد دياب والأستاذ يوسف سيد احمد والأستاذ رحاب طه وآخرون من زملاء المهنة والأستاذة نوال فتح الرحمن والأستاذة سارة ابو والأستاذة نهي عجاج وسيف الجامعة وحسن عجمي وعاصم السني وعماد عبد المجيد وآخرين.



