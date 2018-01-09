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وزراء المالية العرب يبحثون اقامة اتحاد جمركي

التاريخ : 09-01-2018 - 02:22:00 مساءً
القاهرة 9 -1-2018م(بترا - برناما)- يبحث المسؤولون العرب في وزارات المالية والتجارة والصناعة وهيئات الجمارك بالدول العربية خلال الاجتماع الـ 33 للجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، أمس الأثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، سبل إقامة الاتحاد الجمركي العربي .
ويناقش الاجتماع الذي تترأسه مصر على مدى ثلاثة أيام، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، والإطار التشريعي والدراسات الخاصة بالاتحاد، وتقارير اللجان الفنية المنبثقة عن الاتحاد الجمركي تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
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