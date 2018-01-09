الزراعة: بدء المرحلة الثانية للبرامج التنفيذية لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة

الخرطوم فى 9 -1 2018 م (سونا) - بحث وزير الزراعة والغابات دكتور عبداللطيف عجيمي بمكتبه صباح اليوم مع وفد خبراء المركز العربي للدرسات المناطق الجافة (أكساد) برئاسة د/ رفيق علي صالح المدير العام للمركز بحضور وزير الدولة بالوزارة الصادق فضل الله صباح والمعنيين بالأمر، استخدامات الأراضي المثلى للمرحلة الثانية التي سوف تنفذ في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية للتعاون مع الخبراء من الجانب السوداني على المستويين الولائي والاتحادي.

وقال عجيمي لـ(سونا) إنه أكد للوفد جاهزية واستعداد وزاتة للتعاون مع أكساد للخروج بالنتائج المطلوبة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التربة بجانب إنتاج أصناف من المحاصيل التي تقاوم الظروف المناخية. ودعا إلى ضرورة التركيز على التدريب ورفع القدرات في مجال استخدامات الأراضي.

من جانبه أمن د. رفيق على ضرورة تكثيف التعاون من خلال الزيارات والبرامج وسرعة الإنجاز للخروج بنتائج عملية وأكد استعدادهم للتدريب الكوادر السودانية في مجال استخدمات الأراضي.

مما يجدر ذكره أن الوفد سيقوم بزيارات لعدد من الولايات بجانب بعض المؤسسات والجهات ذات الصلة وسيقدم عرضا تفصيليا شاملا بنهاية الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة لوضع البرنامج التنفيذي للآليات المناسبة لانطلاقة مشروع خارطة.