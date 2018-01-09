وزير الدولة بالزراعة يثمن دعم اتحاد المهندسين العرب للسودان

الخرطوم فى 9 -1 -2018 م (سونا) - التقى وزيرالدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل الله صباح الخير بمكتبة صباح اليوم بالأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب ورئيس المنظمة العربية الأسبق يحيى بكور بحضور رئيس اتحاد المهندسن الزراعيين السودانيين الوسيلة حسن منوفلي.

وثمن الوزير دور الإتحاد وجهوده واهتمامه الكبيرة في التدريب على التقانات وتوصيل التقانات الحديثة وربط صغار المزارعين بالسوق لتنمية القطاع الزراعي.

وقال صباح الخير في تصريحات صحفية بانهم حريصون علي استمرار دعم صغار المزارعين والتركيز على المرأة والشباب وتأهيل المشاريع المعطلة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

من جانبه أكد بكور حرص الاتحاد والتزامه بالتعاون وتبادل الخبرات وأشار إلى قيام مؤتمر دوري كل سنتين لبحث شؤون الزراعة في العالم العربي وإعداد الخطة اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي.