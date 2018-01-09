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توقعات بحصول السودان على 600 مليون دولار دعما خارجيا

التاريخ : 09-01-2018 - 03:01:00 مساءً
الأبيض -9-1-2018(سونا)- توقع الأستاذ إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي حصول السودان على مبلغ 600 مليون دولار دعما خارجيا خلال العام 2018.
وأشار الوزير خلال مخاطبته ختام الملتقى الاول لمدراء التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات الذي اختتم أعماله اليوم بفندق زينوبيا بالأبيض بحضور مولانا احمد هارون والي شمال كردفان وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ودكتورة سمية اكد وزيرة الدولة بالتعاون الدولي والأستاذ عثمان واش وزير الدولة بمجلس الوزراء والقيادات المختلفة بالولاية ،أشار الى استعداد وزارته لتخصيص 50 مليون دولار لتنفيذ مشروعات ذات أولوية تحددها الولايات .
وقال إن شمال كردفان قدمت نموذجا تنموياً للولايات من خلال مشروعات نفير نهضة الولاية داعيا مدراء التخطيط بالولايات إلى إعداد مصفوفة كبرى بالتركيز على المياه.
واشاد باستضافة ولاية شمال كردفان لهذا الملتقى ووعد بتقديم المعينات.
من جانبه أكد مولانا احمد هارون والي شمال كردفان أن ولايته ستعمل جاهده لتسخير كافة إمكانياتها لإنفاذ مخرجات وتوصيات الملتقى على أرض الواقع مشيرا إلى ان الملتقى يهدف لتطوير وترقية المعايير والمؤشرات الدولية والوطنية لمصلحة إنسان السودان.
الأستاذ عثمان واش وزير التعاون الدولة بمجلس الوزراء أكد أهمية الملتقى الذى يعول عليه كثيرا في وضع خطط وبرامج من شأنها ان تساهم كثيرا في إنفاذ مشروعات التنمية وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات.

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