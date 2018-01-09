النائب الأول يطمئن علي مؤشرات الإنتاج للموسم الزراعي

الخرطوم 9-1-2018م(سونا)- إطلع الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي سير العمل في الموسم الزراعي ومؤشرات الانتاج والإنتاجية خاصة في محاصيل الصادر.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء د.عبداللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات و الذي اوضح في تصريح (لسونا )أن محاصيل الصادر قد زادت بصورة مقدرة حيث ارتفعت انتاجية القطن الي ضعفين مقارنة بالموسم السابق بجانب زيادة في محصول السمسم بنسبة 60% مبينا أن هناك حماساً كبيراً من المزارعين في التوسع في زراعة محصولات الصادر في الموسم القادم بما يسهم في دعم حصيلة الصادر بالبلاد.

وقال أن المساحات المزروعة بمحصول القمح بلغت 450 ألف فدان تمت زراعتها بتقانات حديثة بما يسهم في زيادة الانتاجية. وقال ان النائب الأول وجه وزارة الزراعة بإعداد برنامج تنفيذي لخطة الموسم الزراعي القادم بشقيه الصيفي والشتوي وذلك لتوفير مدخلات الانتاج منذ وقت مبكر.

