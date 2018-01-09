وزير الدفاع يطلع على أداء الخدمة الوطنية





الخرطوم في 9- 1- 2018 م (سونا) - اطلع الفريق أول ركن- عوض محمد أحمد بن عوف -وزير الدفاع، على أداء المنسقية العامة للخدمة الوطنية للعام2017م قائلا إنها "المؤسسة الإستراتيجية لتلبية الواجب في كل المجالات لكونها تعد الأجيال لمرحلة البناء والإستقرار والسلام". وذلك خلال زيارته وافتتاحه أمس مجمع الشهيد عقيد- عوض الله موسى محمد النور النموذجي للإجراءات مكرما أسرته.

وتفقد سيادته كاونتر إجراءات الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم ووقف على سير عملية الإجراءات، مشيدا بالتقنية العالية التي يظفر بها المجمع، فضلا عن زيارته (مركز المعلومات) (الداتا سنتر) بالمنسقية العامة للخدمة الوطنية، معربا في ذات الوقت عن سعادته وفخره بما تتمتع به المؤسسة من بنيات تحتية وتكنلوجية مميزة، ممتدحا جهود السيد الوزير في الإنجازات السابقة.

ووصف السيد وزير الدفاع، الخدمة الوطنية بأنها البوتقة التي ينصهر فيها المجتمع، وقال إنها المؤسسة الإستراتيجية لتلبية الواجب في كل المجالات لكونها تعد الأجيال لمرحلة البناء الاستقرار والسلام.

ووجه ابن عوف بأن تعمل الخدمة الوطنية على الغرس القيمي وسط الشباب والطلاب ومخاطبة طوحاتهم وحراسة التحديات التي تحدق بهم من مخاطر الاستلاب الثقافي والفكري.

من ناحية أخرى استمع الفريق ابن عوف على ملامح من خطة العام 2018م للخدمة الوطنيه قدمها د. خضر أحمد موسى- مساعد المنسق العام لقطاع التطوير والإدارة، موضحا أن النهج الإستراتيجي الذي تنشده الخطة هو نهج الدولة في التخطيط ،مبينا أن الخطة تمثل إستكمالا لخطة العام 2017م، حيث أوضح د. خضر أن تطوير نظم الإجراءات والمساهمة في المشروعات التي تدعم القضية الإقتصادية من أهم المحاور التي تعمل على إنفاذها المؤسسة وكذا الحال تقديم نظام الجودة بتقنية عالية في ظل الحكومة الإلكترونية، مبشرا بإحكام الخطة بعمل إداري كبير وتمتين العلاقات مع الشركاء وإستحداث طرق وأساليب جديدة للتنسيب والإستفادة من الفئات العمرية من سن (40عاما) ملوحا ببعض التحديات المتمثلة في تحدي السلام، الاستخدام للمجندين، مواعين التنسيب، حقوق المجندين وتحدي الإنتاج إلا أنه أكد جاهزيتهم لها بناء على إستراتيجية تعزيز دور الخدمة الوطنية في المجتمع.

اللواء ركن إبراهيم يونس إبراهيم-مدير إدارة الخدمة الوطنية أوضح أن زيارة وزير الدفاع تعد تاريخية، مبينا رفد القوات المسلحة في العام السابق بأكثر من( 15000) مجند و(3000) مجند للخدمات الطبية.

د. ياسر عثمان سليمان -المنسق العام أكد أن ما حققته الخدمة الوطنية مؤخرا لم يتأتى إلا بدعم وسند وزارة الدفاع، مبينا بأنهم يأخذون الخبرة والدراية من قيادة الوزارة الفتية مشيرا إلى الإصطفاف معها لتنفيذ إستراتيجية الدولة،معلنا عن مواصلة الجهود لتمكين المؤسسة تجاه العاملين وإنفاذ توجيهات وزارة الدفاع، فضلا عن الدفع بالصادرات وتقليل الواردات، ممتدحا جهود الوزير في الإنجازات السابقة.

ف ع