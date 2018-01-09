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محمد الحسن الميرغني يؤمن على دور المبدعين في مجال المسرح الموسيقي في توحيد الوجدان السوداني وتعزيز السلام الاجتماعي

التاريخ : 09-01-2018 - 03:09:00 مساءً
الخرطوم 9-1-2018م ( سونا) - أمن مساعد رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني على دور المبدعين في مجال المسرح الموسيقي في توحيد الوجدان السوداني وتعزيز السلام الاجتماعي.
واطلع سيادته لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد مجلس المهن الموسيقية و التمثيلية على القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المبدعين السودانين.
وأوضح الأمين العام للمجلس د. هاشم عبد السلآم في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول قضايا مهمة وشائكة تواجه المسرحيين والموسيقيين وقال إن مساعد أول رئيس الجمهورية أكد وقوف رئاسة الجمهورية مع المبدعين لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وأشار الأمين العام إلى أن مساعد أول رئيس الجمهورية تعهد بادخال المبدعين تحت مظلة التأمين الصحي ودعم الصندوق الخيري للمبدعين والفنانين السودانيين في المجالات المختلفة.
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