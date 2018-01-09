رئيس الجمهورية يؤكد أن عقار شرد وزعزع وجوع اهله وحولهم لنازحين ولاجئين

الدمازين 9-1-208م ( موفدسونا ) -اكد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ان مالك عقار شرد اهله وجوعهم وزعزعهم وحولهم الي نازحين ولاجئين على الرغم من الامتيازات التي كان يتمتع بها.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمدينة السريو اللقاء الجماهيري الحاشد علي شرف إفتتاح كهرباء الريف الشمالي لمحليتي الدمازين والروصيرص.

وقال البشير ان السودان آمن ومستقر ولن يسمح بنزوح او لجوء او حمل سلاح لمواطنين سودانيين منوها ان السلاح سيكون فقط بايدي القوات المسلحة والشرطة والامن , موجها رسالة لحاملي السلاح بالعودة إلى حضن الوطن والانخراط في مسيرة السلام عبر الحوار الوطني.

وقال (عيب ان ينتظر المعارضون بالخارج لقمة العيش من الخواجات والسودان بلد واسع وشاسع وخيراته وفيرة واهله يكرمون الضيف ويأوون الجار)موضحا ان الحكومة ملتزمة بتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين معيشتهم.

وابان ان حكومته أنشأت محطة كهرباء تحويلية بالدمازين وربطتها بالشبكة القومية لتوفير الكهرباء لاهل الولاية مبينا ان الكهرباء ستعمم على كافة قرى ومناطق الولاية, مضيفا بان كهرية المشاريع ستسهم في تقليل كلفة الانتاج والانتاجية بالمنطقة خاصة وان الولاية تعد من الولايات المنتجة.

واعلن التزامه بربط الدمازين بقيسان بطريق معبد يكمل الطريق الدائري وسيربطه بالطريق القومي.

وكان المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق له قد وصل مدينة الدمازين صباح اليوم وكان علي رأس مستقبليه حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق واعضاء حكومته ووالي سنار الضو الماحي وقيادات الاجهزة التشريعية والقوات النظامية والادارة الاهلية .

