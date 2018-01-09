اجتماع مشترك لولايتي الخرطوم والبحر الأحمر لمناقشة النهوض بالعمل السياحي

الخرطوم9 -1 - 2018م (سونا) -افردت ولايتا الخرطوم والبحر الاحمر اجتماعهما المشترك لمناقشة النهوض بالعمل السياحي وتنفيذ خطة النهضه السياحية بالسودان ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه السياحة.

واكد الاستاذ علي أحمد حامد والي ولاية البحر الاحمر ان السياحة اصبحت صناعه لها متطلبات داعيا الى تضافر كل الجهود السياسية والتفيذية والتشريعية والشعبية والقطاع الخاص لتبني السياسات والاجراءات التي تعين على تطور العمل السياحي بالبلاد.

وقدم الوالي تجربة ولاية البحر الاحمر في العمل السياحي ومشاركتها مع القطاع الخاص في المشاركه في المعارض السياحية العالمية في كل من المانيا وروسيا والصين وتعاقدها مع بيوت الخبرة العالمية للترويح للسياحة بالسودان ودعا ولاية الخرطوم للمشاركة في هذه المعارض السياحية العالمية.وقال لابد للدولة من تخصيص ميزانية للترويح السياحي وتدريب الكوادر السياحية والارتقاء بالمنتج السياحي.

من جانبه اكد الاستاذ محمد يوسف الدقير وزير الثقافة الاعلام والسياحة ضرورة تنفيذ توصيات موتمر السياحة الذي عقد مؤخرا للولايات الخمس الخرطوم والبحر الاحمر وسنار ونهر النيل والشمالية وقال ان ولاية الخرطوم تمتلك مقومات سياحية كبيرة.

واشار الدكتور عبدالله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار الى اعداد اوراق عمل محددة وقاعدة بيانات في الولايات الخمس خاصة بالامكانات السياحية وفرص الاستثمار السياحي بها والاثر الاقتصادي السياحي على السودان والولايات والاستفادة من الاتفافيات الدولية في هذا المجال والاهتمام بالترويج العالمي والداخلي خاصة المجتمعات الحاضنة للسياحة ودارسة الرسوم ومقارنتها بدول الجوار.

وتقرر في الاجتماع عقد لقاءات عاجلة بين مديري السياحة بالولايات الخمس للوضع خطة النهوض بالعمل السياحي ورفعها لاجتماع وزراء السياحة ومن ثم رفعها لاجتماع ولاة الولايات الذي سيعقد بولاية البحر الاحمر في السابع من فبراير القادم.

