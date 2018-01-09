مجلس ادارة هيئة الخرطوم للصحافة والنشر يستمع لتقريرعن اداء الهيئة للعام 2017



الخرطوم 9-1-2018م (سونا) -عقد مجلس إدارة هيئة الخرطوم للصحافة والنشر اجتماعه الأول للعام 2018 بمباني الهيئة بضاحية الرياض مساء أمس برئاسة الأستاذ محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والإعلام والسياحة واستمع الاجتماع لتقرير مفصل عن اداء الهيئة للعام 2017م قدمه الأستاذ عبد الماجد السر عثمان المدير العام للهيئة مستعرضا خطة العام 2018م.

من جانبه أشاد أعضاء مجلس الإدارة بأداء الهيئة للعام 2017م مثمنين دورها في نشر الوعي والفكر الثقافي، مشيدين بانتظام الصدور في إصدارات الهيئة، مؤكدين أن الهيئة تعتبر المؤسسة الوحيدة التي تعمل في الاعلام التنموي مما أكسبها ثقة حكومة ومؤسسات الولاية ووجدت الإشادة من مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم.

من جانبه أكد الأستاذ عبد الماجد السر عثمان أن العام 2018م سيشهد الاستقرار في مواصلة الإصدارات الدورية ومشروع الألف عنوان في الثقافة السودانية وتدشين الوثبة الثانية من المشروع كما ستعاود دورية الوسطية الصدور اسوة بمجلة أوراق ثقافية التي عاودت الصدور بعد ثلاث سنوات من التوقف وتقدم الأستاذ عبد الماجد السر عثمان بالشكر لمجلس الإدارة لدعمهم ومساندتهم لبرامج ومشروعات الهيئة لما كان له كبير الأثر في النجاحات التي تحققت.

ف ع



