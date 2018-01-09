والي شمال دارفور يخاطب غدا بالفاشر فاتحة اعمال ورشة المشغولات اليدوية الأول



الفاشر 9-1-2018م (سونا) - يخاطب والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم ووزير الشؤون الاجتماعية يوسف اسحق آدم والمدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالسودان الزين عمر الحادو يوم غدٍ بقاعة اتحاد عمال الولاية بالفاشر يخاطبون فاتحة اعمال ورشة المشغولات اليدوية الاول للدكتورة سلوى مختار صالح والدكتور محمد أحمد الرشيد والتى تنظمها ادارة مصرف الادخار والتنمية فرع الفاشر تحت شعار (تسويق منتجات المشروعات الصغيرة زيادة لدخل الفرد ومساهمة فى زيادة الدخل القومى) وذلك بتشريف والي الولاية ورعاية المدير العام للمصرف كما يقومون بافتتاح معرض المشغولات اليدوية.

واكد مدير مصرف الادخار والتنمية فرع الفاشر محمد دوكة أحمد ابراهيم اهتمام المصرف بتخفيف حدة الفقر وتحسين الوضع المعيشى لمحدودى الدخل بجانب نشر الوعى الادخاري والمصرفى.

واعلن فى تصريح (لسونا) اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية لانطلاق اعمال الورشة التى قال انها ستستمر لمدة يوم واحد لدراسة ثلاث اوراق عمل حول تسويق منتجات التمويل الاصغر ودورها فى زيادة دخل الفرد والمساهمة فى الدخل القومي ، تجارب صناعة الخزف وحاجة المنتج للتسويق علاوةً على ورقة المشغولات اليدوية البداية وكيفية الوصول إلى القمة.

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