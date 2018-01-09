وزير التعاون الدولى يعلن في ختام اعمال ملتقى مديري التخطيط التنموي عن تخصيص خمسين مليون دولار لمشروعات الولايات

الابيض 9-1-2018م(سونا) -اعلن الاستاذ إدريس سليمان وزير التعاون الدولى ان وزارة التعاون الدولى تخصص خمسين مليون دولار لكل ولاية لاسناد مشروعاتها خلال العام 2018م جاء ذلك لدى مخاطبته ختام اعمال الملتقى الاول لمديرى التخطيط التنموى ونقاط الارتكاز بالولايات الذى استضافته ولاية شمال كردفان ودعا الى تحديد الاولويات فى تصميم المشروعات وشدد على توفر المعلومات والبيانات من اجل تخطيط استراتيجى للدولة وتطرق الى حجم المعونات التى يقدمها السودان للاجانب والتى تقدر ب(2مليار دولار) فى العام وطالب بتوظيف العون الاجنبى حسب الاولويات الوطنية .

اشار مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان الى اهمية العون الدولى فى مسار العمل التنموى وضرورة استقطابه وادارته بفاعلية حتى يكون داعما لخطط الدولة واكد على دور التخطيط فى ترجمة الموجهات السياسية الى برامج قابلة للتنفيذ وشدد على اهمية المسوحات وتطوير المعايير والمؤشرات الدولية والوطنية للتخطيط لإحكام تنفيذ المشروعات.

ابان الاستاذ عثمان أحمد واش وزير الدولة بمجلس الوزراء اهمية التخطيط والتنفيذ والمتابعة فى استراتيجية الدولة وقال ان الملتقى جاء لحاجة البلاد للتخطيط لمزيد من التجويد .

قدم الاستاذ الطاهر سليمان وكيل وزارة التعاون الدولى توصيات الملتقى التى ركزت على تعزيز قدرات الولايات فى التخطيط التنموى والمتابعة والرصد وإحكام العون الاجنبى وتفعيل القوانين والسياسات لاستقطاب العون الاجنبى للتنمية وفى الختام قدمت وزارة التعاون الدولى اجهزة حاسوب لنقاط الارتكاز بالولايات.

