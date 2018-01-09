حسبو يطلع علي اداء الصندوق القومي لرعاية الطلاب



الخرطوم 9-1-2018م( سونا) اطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على اداء الصندوق القومي لرعاية الطلاب في الفترة الماضية وخططه للمرحلة المقبلة بعد اضافة بعض المهام الجديدة اليه والمتمثلة في اسناد التعليم العام والتقني والتقاني بالتعليم العالي .

وأوضح الامين العام للصندوق محمد عبد ألله النقرابي في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بنائب رئيس الجمهورية أن خطة الصندوق لهذا العام التوسع في كفالة طلاب التعليم العالي أفقيا وتوفير و الوجبة المدرسية في بعض المناطق التي تعاني من عدم استقرار التلاميذ والتسرب الدراسي .

وكشف النقرابي أن الصندوق يستهدف أكثر من 250 الف طالب وطالبة ضمن مشروع كفالة الطلاب بجانب دعم الوجبات في المجمعات السكنية في كافة ولايات السودان .

وقال الامين العام للصندوق ان خطة توفير الوجبة المدرسية للتلاميذ ستبدأ في المرحلة الأولي 500 آلف تلميذ بجانب انشاء داخليات لبعض المدارس النموذجية بعدد من ولايات السودان في هذا العام .

ف ع

