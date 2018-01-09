مساعد أول رئيس الجمهورية يوجه قطاع الصيادلة بالعمل لتوطين الصناعة الدوائية



الخرطوم 9-1-2018م( سونا) -وجه مساعد اول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني قطاع الصيادلة بالعمل من اجل توطين الصناعة الدوائية وابتكار اشكال صيدلانية جديدة تخفف من فاتورة الدواء وتقلل من المستورد.

واكد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد اتحاد الصيادلة السودانيين وقوف رئاسة الجمهورية مع قطاع الصيادلة وحرصها على معالجة المعوقات التي تواجه التصنيع الدوائي بالبلاد كافة .

وقال رئيس اتحاد الصيادلة د/ صلاح الدين ابراهيم إن اللقاء تناول مشاريع الاتحاد وطرق دعم وتطوير القطاع الصيدلي مهنيا.

واوضح أن مساعد اول رئيس الجمهورية اشار الى اهمية الصيادلة في القطاع الصحي، مشيدا بدورهم الكبير في تحقيق الوقاية العلاجية وتطوير الخدمات العلاجية داخل المؤسسات الصحية بالبلاد.

ف ع



