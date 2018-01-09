طائرة الخطوط الجوية العربية تغادر بسلام لمطار الشارقة



الخرطوم فى 9-1-2018 ( سونا) -عاودت طائرة الخطوط الجوية العربية الرحلة رقم 366 اقلاعها الى مطار الشارقة صباح اليوم من مطار الخرطوم في تمام الساعة الثالثة ونصف صباحا بعد أن تعرضت في تمام الساعة الثالثة صباحا وبعد دقائق من اقلاعها الى حريق داخل كابينة الطائرة.

وقال الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم محمد المهدي عبدون في تصريح لـ(سونا) إن كابتن الطائرة أبلغ سلطات مطار الخرطوم بنشوب حريق وأنه تم السيطرة عليه بواسطة طاقم الطائرة فى الجو وبعدها هبطت الطائرة بسلام بمطار الخرطوم وتم انزال جميع الركاب بسلام والبالغ عددهم 103 راكب حيث قامت الوحدات المختصة بالمطار وهي ادارات التحقيقات والادلة الجنائية وأمن الطيران والدفاع المدنى بمباشرة اجراءاتها لمعرفة أسباب الحريق ومن ثم عاودت الطائرة رحلتها الى مطار الشارقة.

ف ع

