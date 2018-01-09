قوات الدعم السريع تحذر من يحاولون العبث باقتصاد الوطن

الخرطوم في 9 -1 -2018 م(سونا) - حذرت قوات الدعم السريع من اسمتهم المتفلتين الذين يحاولون العبث باقتصاد البلاد بملاحقتهم في الحدود والمعابر وفي كل حدود البلاد .

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع عقيد دكتور عبدالرحمن الجعلي في مؤتمرصحفي عقده اليوم بالخرطوم ان قوات الدعم السريع ستكون منتشرة في كافة الحدود والولايات بما فيها ولاية الخرطوم تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بحملة جمع السلاح وانها ستعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة وبقية القوات النظامية .

واكد الجعلي حسم كل من تسول له نفسه العبث او تخريب الاقتصاد مستغلا ظروف الغلاء التي تعيشها البلاد عبرالتهريب بالملاحقة وقال " ان قواته ستظل عين ساهرة" .

واعلن الجعلي عن احباط قواته لعدد 60 كيلو ذهب خالص بمنطقة اديكونق التي تجاور منطقة ادري الحدودية مع تشاد لافتا الى القاء القبض على عدد من التجار " كانوا يستغلون عربة صالون واستسلموا دون مقاومة .

وقال ان هذا الانجاز لقوات الدعم السريع تدحض الشائعات التي تروجها بعض الجهات بان بعض افراد الدعم السريع ينهبون اجهزة الهواتف من المواطنين مشددا على ان قوات الدعم السريع ستواصل مجهوداتها في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر وستكون عين ساهرة و زاد مع الدعم السريع (نوموا قفا ) كاشفا عن مبالغ ضخمة تعرض لافراد الدعم نظير ترك المهربين .

