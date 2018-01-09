البرلمان يصادق على اتفاقية إنشاء قوة طوارئ شرق أفريقيا

الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء قوة طوارئ شرق أفريقيا لسنة 2016، قدمه اللواء ركن معاش الهادي آدم حامد؛ رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني والذي اشتمل على ست وعشرين مادة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تعتبر جزءا من بناء السلام والأمن الأفريقي، وآلية إقليمية لمنع الصراع فى المنطقة، وتعزز دور السودان فى قضايا المحيط الإقليمي والأفريقي، كما تهدف الى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام حقوق الإنسان، وهي تعتبر آلية إنذار مبكر تعمل وفقا لالتزامات الدول الأعضاء فى البرتكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الأفريقي.

وأشار الفريق أول ركن على محمد سالم ، وزير الدولة بوزارة الدفاع، الى أهمية قوة شرق أفريقيا ودورها فى القارة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة الدولية، متطرقا لوحدة الثقافة التى تجمع بين دول هذه الاتفاقية، مؤكدا على دور السودان فى هذه القوة ومساهمته الفاعلة.

من جانبهم؛ ثمن أعضاء المجلس الوطني جهود لجنة الأمن والدفاع ووزارة الدفاع في مساعيهما لحفظ الأمن وبسط السلام ، مشيرين الى أن الاتفاقية تعزز قوة السودان وتفتح له منافذ فى العلاقات مع الدول باعتباره من الدول التي ترعى الاتفاقيات التى تهدف الى إرساء الأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية وفق منهج الاتحاد الأفريقي، وأشاروا الى أن هذه الاتفاقية تحمل - الى جانب العمل العسكري - الملامح الثقافية لكل دولة أفريقية والجوانب الإنسانية والفنية.

