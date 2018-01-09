أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية 2018 فبراير المقبل

أبوظبي 9 -1-2018م / وام / تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية - تستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بنسخته الخامسة خلال يومي 5 و 6 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتزامن المنتدي - الذي يأتي بشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة التغير المناخي والبيئة - مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار حيث يستعرض المنتدى أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تأتي فعاليات المنتدى جنبا إلى جنب مع النسخة الثانية لمعرض "فيف" لتكنولوجيا تربية الدواجن في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يشمل مستلزمات تربية الدواجن وإنتاج المواشي والأعلاف والتقنيات المستخدمة في هذا القطاع ومع إنتاج أكثر من 1.5مليون طن من العسل على مستوى العالم وعشرات الآلاف من الأطنان التي يتم إنتاجها سنويا في دول الخليج العربي سيتم تنظيم المؤتمر الدولي الأول للهيئة العربية لتربية النحل الحدث الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات المعني بإنتاج العسل والذي يهدف إلى تعزيز إنتاجية النحالين وشركات إنتاج العسل في الإمارات العربية المتحدة حيث سيعمل هذا المؤتمر المميز على دعم مسيرة وازدهار نمو هذا القطاع الهام.

ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المتحدثين والمبتكرين في العالم حيث سيسلط المنتدى الضوء خلال نسخته الخامسة على ستة مجالات رئيسية وهي الزراعة المحمية والمائية وصناعات إنتاج التمور ومزارع الاستزراع السمكي والأحياء المائية وصحة الثروة الحيوانية والمحاصيل المستدامة وتربية النحل مع التركيز على الممارسات الزراعية العملية والحفاظ على البيئة وتعزيز المحاصيل ومكافحة الآفات والتغلب على التحديات التي تواجه تغير المناخ.. وتستعرض نحو 600 شركة من مختلف المجالات والمراكز العلمية أفكارها ورؤاها الخاصة بالإنتاج المستدام للغذاء أمام أكثر من 15,000 زائر متوقع حضورهم للفعاليات .

كما سيجمع المنتدى أبرز القيادات والخبراء من القطاعين العام والخاص المؤثرين في سياسات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في الجلسات الفكرية للأمن الغذائي لبحث خمسة محاور رئيسية بهدف تطوير مرئيات عملية لزيادة الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاستزراع السمكي والألبان ومشتقاتها والدواجن ومشتقاتها والثروة الحيوانية إلى جانب صناعات التمور ومخلفات النخيل.

وقال ثامر القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى انه يتوجب مع الارتفاع الكبير والمتسارع في أعداد السكان على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعامل مع مشكلة نقص إمدادات الغذاء التي تعتبر من أكثر القضايا أهمية وإلحاحا وتطبيق الحلول الزراعية المستدامة .. مشيرا إلى أن المنتدى يوفر منصة هامة لتعزيز الحوار الهادف والبناء والتعاون وتوطيد العمل المشترك على مدار السنة ما بين شركات إنتاج الأغذية وجهات الشراء والمبتكرين وواضعي السياسات والمستثمرين على مستوى المنطقة.

وأكد القاسمي أن المنتدى يأتي استمرارا لرؤية وقيم زايد الخير في الاستدامة .. مشيرا إلى أهمية المنتدى في إيجاد حلول فاعلة لأبرز المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة عالميا وإقليميا باعتباره المكان الأمثل لتبادل الخبرات والمهارات في هذا المجال والتقاء الأفكار البناءة من خلال اجتماع نخبة من الخبراء والباحثين والشركات الزراعية والمزارعين المحليين والعالميين وطرح أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني والتكنولوجيا الزراعية والاستزراع السمكي والذكاء الاصطناعي .

من جانبها أكدت نيكولا دافيسون مديرة المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أن مسيرة الابتكارات المستمرة في قطاع الزراعة هو السبيل الوحيد لإطعام تسعة مليارات نسمة بشكل مستدام بحلول العام 2050 .. مشيرة إلى اتاحة المنتدى كمركز وهيئة عالمية رائدة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام ودفع مسيرة الابتكار من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات التي باتت تتوسع حاليا لتغطي كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا .

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