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أخبار محلية - سياسية

قطاع التنمية الاقتصادية يجيز سياسات بنك السودان المركزي الخاصة بالصادرات والواردات

التاريخ : 09-01-2018 - 05:59:00 مساءً


الخرطوم فى 9-1-2018م (سونا) - ترأس مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء اجتماع قطاع التنمية الإقتصادية والذي أجاز سياسات بنك السودان المركزي الخاصة بالصادرات والواردات وتحويلات العاملين بالخارج والتي تهدف إلى تمويل القطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر وتشجيع البنوك لتكوين محافظ تمويلية لسلع الصادر بجانب تنظيم وترشيد واردات السلع غير الضرورية إضافة إلى تحفيز السودانيين العاملين بالخارج عبر المعاملات المصرفية بالتنسيق مع جهاز السودانيين العاملين بالخارج .
وأوصى الاجتماع بتشجيع الصادرات ودراسة المشاريع الجاذبة لاستثمارات السودانيين العاملين بالخارج .
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