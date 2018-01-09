350 مشاركا و60 شركة من 35 بلدا يشاركون فى آنلوك يوم 14 يناير الجاري بدبى

دبي 9 -1-2018م / وام/ يستضيف مركز دبي المالي العالمي يومي 14 و15 ينايرالجاري أعمال ملتقى "آنلوك" حول تقنية السلسلة الموثوقة ومستقبل الاقتصاد التشاركي بمشاركة أكثر من 350 مشاركا و60 شركة ناشئة من أكثر من 35 بلداً.

وقال وليد أبو زكي المدير التنفيذي للاقتصاد والأعمال الجهة المنظمة للملتقى ان كثافة المشاركة دليل على جاذبية دبي وصحة بيئة الأعمال فيها وخاصة في مجال تقنية السلسلة الموثوقة مضيفا ان هذا الملتقى الذي ينظم للمرة الأولى في دبي سيكون الأكثر شمولية وتنوعا والأنجح من ناحية المشاركة ومحتواه المتخصص ليصبح الحدث الرائد في مجال تقنية السلسلة الموثوقة على مستوى المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وتضم قائمة رعاة ملتقى "آنلوك" لتقنية السلسلة الموثوقة كلاً من "دبي الذكية" و"آي. بي. أم" و"دارك ماتر" و"طيران الإمارات" و"مايكروسوفت" و"أفانزا سوليوشنز" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة "دو" للاتصالات و"بلدية دبي" كما يحظى الملتقى بدعم "ستارت آب بوت كامب" و"مختبرات كريتبو فالي" بالإضافة إلى شركة "كريم" كشريك نقل.

من جانبها قالت لارا عبد الملك مدير ملتقى "آنلوك ان المتلتقى سيناقش المواضيع السائدة في مجال تقنية السلسلة الموثوقة وتأثير هذه التقنية في مختلف القطاعات وسيتاح للحضور فرصة الاطلاع على ماهية تقنية السلسلة الموثوقة "بلوك تشين" وكيف يمكن تنفيذ مشاريع هذه التقنية بنجاح كما سيتم خلال الحدث مناقشة دور السلسلة الموثوقة في قطاع المرافق والمدن الذكية والقطاع العقاري والخدمات المصرفية وغيرها .

وكشفت عن ان الملتقى سيشهد توقيع والاعلان عن العديد من الاتفاقيات من أجل المضي قدماً في تطوير تقنية السلسلة الموثوقة وتوسيع نطاق استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن تشجيع الشركات الناشئة على التطور والازدهار في هذا المجال .

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