النائب العام يصدر أمرا بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية بولاية الجزيرة



الخرطوم فى 9-1-2018 (سونا) - اصدر مولانا عمر أحمد محمد النائب العام امرا بانشاء نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية بولاية الجزيرة .

ووجه خلال زيارته لولاية الجزيرة واجتماعه بأعضاء النيابة العامة باستكمال نشر النيابات بوحدات الولاية المختلفة تسهيلا لوصول المواطنين لأجهزة العدالة .

وطالب النائب العام بضرورة اصدار تشريع ولائي يجرم استخدام السلاح بواسطة اي شخص في المناسبات حماية للأرواح لحين تعديل التشريع القومي .

واشاد مولانا عمر بالطفرة الكبيرة التي شهدتها ولاية الجزيرة خاصة في مجال انشاء وتأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والطرق، مشيرا الى الاهتمام الواضح بقطاع الشباب بالولاية من خلال مساعدة الشباب في البعد عن كل ما يخالف القانون .

ف ع



