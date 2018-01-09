مبادرة صندوق القراءةالامارتتية تفوز بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات

دبي 9 -1-2018م / وام / فازت مبادرة " صندوق القراءة " - التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون - بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عن فئة أفضل مشروع وذلك خلال المؤتمر الـ 28 الذي عقد بعنوان " شبكات التواثل الاجتماعي و تأثيراتها في مؤسسات المعلومات " في القاهرة.

وقالت الدكتورة حصة بن مسعود مدير إدارة مكتبة دبي العامة إن تكريم مشروع " صندوق القراءة " جاء تقديرا لدوره في نشر الثقافة والمعرفة عن طريق القراءة وعزز مشاركة المكتبات ورسالتها الهادفة للتشجيع على القراءة لاكتساب المعرفة إضافة إلى ما شهدته المبادرة من فعاليات ثقافية مختلفة للاهتمام بالقراءة والترويج لها في المجتمع. وأكدت استفادت عدد كبير من الجمهور الذين زاروا "صندوق القراءة" من برامج التطوير المختلفة لمساعدتهم على تحقيق النمو وجعل القراءة عادة أكثر فائدة ومتعة.

وأشرف خبراء تربويون على أنشطة المشروع الذي يهدف إلى غرس عادة القراءة بين مختلف الشرائح العمرية في دبي.

يذكر أن مبادرة "صندوق القراءة " انطلقت خلال الفترة من 20 مارس وحتى 2 أبريل 2017 بعنوان "جيل يقرأ.. حضارة تشرق" واستقبلت مشاركات كبيرة من مختلف الفئات العمرية والعديد من طلاب المدارس .

ف ع