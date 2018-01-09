رئيس الجمهورية يدشن نفرة الخير السابعة بولاية النيل الأزرق

الدمازين 9-1-2018م (سونا) - دشن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مشروع نفرة الخير السابعة بولاية النيل الأزرق والمعرض الذي يشتمل على العديد من المشروعات التي تم تمويلها من قبل ديوان الزكاة، وشملت معرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذي احتوى على المنتجات اليدوية لذوي الإعاقة؛ والتي تمت بتمويل من ديوان الزكاة؛ بجانب معرض الاتحاد الوطني للشباب السوداني، كما احتوى على مشروعات الشباب الممولة من ديوان الزكاة؛ والتي استهدفت 466 شابا تم تدريبهم لمدة شهر في الكهرباء العامة وكهرباء السيارات ومكنيكا السيارات والالكترونيات الى جانب النقاشة.

واحتوى معرض الاتحاد العام للمرأة السودانية على العديد من الأعمال اليدوية وأشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وقالت آمال عبدالعزيز بالأمانة الاقتصادية لاتحاد المرأة؛ بولاية النيل الأزرق إن التدريب تم عبر ديوان الزكاة ومعرض الجهاز القومي لتشغيل الخريجين ومنتجاته من ضمنها مشروع البيوت المحمية وماكينات الخياطة، وهذه المشروعات بالتعاون مع ديوان الزكاة؛ حيث تم تدريب الخريجين في مجالات الإنتاج الحيواني والبيوت المحمية ثم تمويلهم وهم الآن في مرحلة الإنتاج، كما شمل المعرض عرضا لمشروع شامل للضمان الاجتماعي الذي يضمن مشروعات الأبقار والضان والدواجن.

الى جانب مشروع الكسب المبارك الذي احتوى على أكشاك بيع الكسرة وغيرها من المشروعات المدرة للدخل؛ بجانب مشروع الزحف الأخضر والذي يحتوي على معدات وعربات زراعية ومشروع النقل الذي احتوى على ركشات وعربات نقل البضائع وعربات ومواتر المعاقين.

وقالت إن هذه المشروعات تمثل نقلة كبيرة للشرائح الضعيفة وتحويلها الى شرائح منتجة قادرة على إعالة أسرها والمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في رفع إنتاج الولاية.

