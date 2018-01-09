رئيس الجمهورية يفتتح الجناح الخاص بمستشفى الدمازين التعليمي

الدمازين 9-1-2018م (سونا) - افتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الجناح الخاص بمستشفى الدمازين التعليمي بحضور والي ولاية النيل الأزرق.

وأكد د. عبد الرحمن بلال بلعيد؛ وزير الصحة أن الجناح الخاص يمثل إضافة حقيقية للخدمات الصحية بالولاية، من حيث الخدمات والمعدات الحديثة.

وقال د. مصعب إسحق محمود المدير الطبي للجناح الخاص إن الجناح يحتوي على 18 غرفة منها 13 للتنويم و5 غرف للعناية المكثفة وغرفة للموجات الصوتية، بالإضافة للمكاتب الإدارية واستراحة للأطباء .

وأضاف أن الغرفة معدة بطرق حديثة ومريحة، الى جانب وجود مساحات خضراء بالداخل وحديقة بالخارج، مشيرا الى أن أسعار الغرف رمزية في متناول الجميع، بالإضافة لخدمات التأمين الصحي، مبينا جاهزية الجناح باستقبال كافة الحالات.

على صعيد آخر؛ عبرت جماهير محلية قيسان عن فرحتها بزيارة رئيس الجمهورية وافتتاح كبري خور التمد وقال المنتصر الحاج جريد؛ معتمد محلية قيسان إن مواطني محلية قيسان احتشدوا وشكلوا لوحة وطنية تجسد مدى فرحتهم بزيارة قائد مسيرة السلام والتنمية رئيس الجمهورية وأشاد المنتصر بوقوف ابناء المحلية دعما وسندا لحكومة الولاية من أجل السلام والتنمية.

وأضاف المنتصر أن افتتاح كبري خور تمد على يد رئيس الجمهورية يؤكد بأن الولاية تعيش واقعا جديدا عنوانه الاستقرار والتنمية مشيرا الى الأهمية الاقتصادية لكبري خور تمد والفوائد التي يحققها للمواطنين.

فيما أعرب عدد من مواطني منطقة السريو عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية وحكومة الولاية لاهتمامهم بمشروع كهرباء الريف الشمالي، وقال العمدة حامد البيلي إن فكرة مشروع كهرباء الريف الشمالي بدأت منذ عام 1993 ويعد افتتاح كهرباء السريو إنجازا كبيرا ودافعا لتحقيق المزيد من تطلعات المواطنين؛ الذين ظلوا يترقبون الكهرباء منذ 24 عاما، وأكد البيلي على مواصلة العمل لتوصيل كافة مناطق الريف الشمالي حتى قرية فرحانة.

الأستاذة عواطف أحمد مديرة الإدارة الصحية بالسريو قالت نحن سعداء بزيارة رئيس الجمهورية وافتتاح كهرباء مدينة السريو التي أصبحت واقعا معاشا بعد أن كانت حلما، وطالبت عواطف بأن تعم الكهرباء كل المناطق الريفية حتى تساعد في استقرار الخدمات الصحية وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

