والي شمال دارفور يتسلم تقرير رد المجلس التشريعي علي خطاب الحكومة لدورة الانعقاد السادسة

الفاشر 9-1-2018م (سونا) - تسلم والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر من رئيس المجلس التشريعي بالولاية عيسى عبدالله، تقرير رد المجلس على خطاب حكومة الولاية الذى أودعه الوالي منضدة المجلس في فاتحة دورة الانعقاد السادسة؛ مطلع اكتوبر الماضي.

وأشاد التقرير بالاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية خاصة بعد انطلاقة حملة جمع السلاح وتقنين عربات الدفع الرباعي وحسم المتفلتين، وطالب التقرير حكومة الولاية بالسعي لتفعيل وتحسين الإيرادات وتوفير السلع الضرورية والاهتمام بتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إضافة الى تعزيز أدوار القوافل الصحية وتعيين القابلات وتشغيل الخريجين وتوسعة البث الإذاعي .

وأشاد رئيس المجلس التشريعي بالتطور الملحوظ الذي تشهده الولاية في مجال تقديم الخدمات لإنسان الولاية من قبل الجهاز التنفيذي، مؤكدا دعم المجلس لحكومة الولاية للمضي في تنفيذ المزيد من تلك الخدمات وإقامة مشروعات البنية التحتية.

من جانبه؛ أكد الوالي اهتمامه بالتوصيات التي تضمنها تقرير رد المجلس التشريعى على خطاب الحكومة، مشيرا الى أن تلك التوصيات تؤكد بما لاتدع مجالا للشك؛ الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز التشريعي تجاه حكومة الولاية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أن التحدي الكبير الذى تواجهه حكومة الولاية هو معالجة آثار الحرب ومعالجة القضايا الاجتماعية من خلال تركيز الخدمات بالمناطق التى تأثرت بالحرب؛ خاصة مناطق العودة الطوعية بريفى الفاشر وطويلة، وأكد إبراهيم عزم حكومة الولاية وسعيها الجاد لتوفير الخدمات الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية للمواطنين بجميع المحليات، علاوة على تأكيد الاهتمام بمعاش الناس، واتخاذ المزيد من الإجراءات لمجابهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

