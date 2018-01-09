الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:03:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

الدخيري يلتقي المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة

التاريخ : 09-01-2018 - 07:42:00 مساءً
الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - استقبل البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمكتبه اليوم الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والوفد المرافق له.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحقيق العمل العربي المشترك ضمن المنظومة جامعة الدول العربية، وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وتنفيذاً لرغبة الطرفين في التعاون والتنسيق المشترك بينهما وتنمية الروابط، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات والكوادر البشرية في شتى المجالات المشتركة، لتحقيق التنمية في القطاع الزراعي العربي، مع التأكيد على المهمات والأهداف الموكلة إلى كل طرف.
وتباحث الخبراء من المنظمتين؛ أهمية تعزيز التعاون العلمي والفني، ونشر التقانات، وتحقيق الاستفادة من التقانات الحديثة والمتطورة في مجالات التنمية الزراعية العربية خاصة في المجال التعليمي والتقني، ومجال الثروة الحيوانية على أن يتم التوسع لاحقا في المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة، الموارد النباتية، الموارد المائية، الأراضي واستعمالات المياه والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الأبحاث المشتركة في المجالات الزراعية المختلفة.

ط ي
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء