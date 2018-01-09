الدخيري يلتقي المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة

الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - استقبل البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمكتبه اليوم الدكتور رفيق صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والوفد المرافق له.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحقيق العمل العربي المشترك ضمن المنظومة جامعة الدول العربية، وتنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرارات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وتنفيذاً لرغبة الطرفين في التعاون والتنسيق المشترك بينهما وتنمية الروابط، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات والكوادر البشرية في شتى المجالات المشتركة، لتحقيق التنمية في القطاع الزراعي العربي، مع التأكيد على المهمات والأهداف الموكلة إلى كل طرف.

وتباحث الخبراء من المنظمتين؛ أهمية تعزيز التعاون العلمي والفني، ونشر التقانات، وتحقيق الاستفادة من التقانات الحديثة والمتطورة في مجالات التنمية الزراعية العربية خاصة في المجال التعليمي والتقني، ومجال الثروة الحيوانية على أن يتم التوسع لاحقا في المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة، الموارد النباتية، الموارد المائية، الأراضي واستعمالات المياه والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الأبحاث المشتركة في المجالات الزراعية المختلفة.



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