المركز السوداني للإعلام السياحي يعلن جوائز اوسكار للسياحة العربية

الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - عقد المركز السوداني للإعلام السياحي ظهر اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان جوائز اوسكار السياحة العربية 2018م بفندق إيواء في شارع النيل بالخرطوم.

وشرف المؤتمر وزير السياحة والآثار والحياة البرية د. محمد أبوزيد مصطفى، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم د. محمد يوسف الدقير ومدير السياحة بولاية الخرطوم الأستاذ علاء الدين الخواض، بحضور عدد كبير من الصحفيين والقنوات والإذاعات والصحف السودانية المختلفة، والمهتمين من مراكز وجمعيات وهيئات ذات صلة بالسياحة.

وطرح الأستاذ محمد عبد القادر مدير عام المركز السوداني، على الإعلاميين تفاصيل الجائزة وضروبها داعيا اياهم للمشاركة بإبداعاتهم وأعمالهم المختلفة في مجال السياحة.

كما خاطب المؤتمر عبر الهاتف من سلطنة عمان الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي..

ووجد طرح الجائزة اهتماما من الحكومة الاتحادية ممثلة في وزير السياحة وحكومة ولاية الخرطوم ممثلة في وزير السياحة بالولاية مع وعد بالدعم والتواصل وتسهيل فرص التدريب والتأهيل للإعلاميين، كما وجدت ترحيبا واهتماما كذلك من الإخوة الإعلاميين.



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