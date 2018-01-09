البيت الأبيض: ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا

واشنطن 09-01-2018م (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت لاحق هذا الشهر.



وفي العام الماضي، ركز التجمع السنوي الذي يضم نخبة من زعماء العالم ورؤساء الشركات ورجال الأعمال في منتجع دافوس بجبال الألب، على التأثير المنتظر للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا على الاقتصاد العالمي.



وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن ترامب سيناقش بنفسه جدول أعمال برنامجه ”أمريكا أولا“ في منتدى دافوس هذا العام.



وأضافت قائلة في بيان ”في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، يتطلع الرئيس إلى ترويج سياساته لتعزيز الشركات الأمريكية والصناعات الأمريكية والعمال الأمريكيين“.



وسيعقد منتدى دافوس للعام الحالي في الفترة من 23 إلى 26 يناير، وسيركز على دراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.



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