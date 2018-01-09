المؤسسة التعاونية بولاية الخرطوم تبدا غدا توزيع 7 سلع اساسية باسعار تقل 30% من السوق

الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - ترأس والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين اليوم اجتماعا موسعا برئاسة الولاية للوقوف على الخطوات العملية لإنفاذ قرار مجلس وزراء الولاية الخاص بتسريع إجراءات تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ووضع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك موضع التنفيذ، بعد مصادقة وزارة الداخلية على إنشائها حيث ضم الاجتماع كل الجهات ذات الصلة بملف تخفيف أعباء المعيشة.



واستعرض الأستاذ عادل محمد عثمان وزيرالمالية - فى الاجتماع - الترتيبات التى تم تنفيذها لتوفير الدقيق والخبز للمواطنين ولكافة كافتريات الجامعات والمدارس والداخليات الى جانب السلع الأساسية والتى ساهمت بشكل كبير فى تركيز أسعار الوجبة لكل الطلاب بالولاية فضلا عن تمكين المؤسسة التعاونية للعاملين من توزيع 7 سلع أساسية بأسعار تقل بنسبة 30% من أسعار السوق، ابتداء من يوم غد الاربعاء لـ 96 موقع عمل بالولاية.



وأشار الوزير الى الجهود المبذولة لتوزيع 10 سلع أساسية على مواقع مختلفة بالمحليات بأسعار مناسبة ستكون فى متناول جميع الأسر .



وأمن الاجتماع على كل الاجراءات الكفيلة بتخفيف العبء المعيشي على مواطني الولاية والتى سيتم تنفيذها تباعا وبالسرعة اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة.