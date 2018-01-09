المؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا يختتم أعماله

الخرطوم 9-1-2018م (سونا) - إختتم المؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجاء مساء اليوم أعماله بأرض المعسكرات بسوبا ، وفي تصريحات صحفية عقب ذلك أكد مساعد رئيس الجمهورية الاستاذ موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا أن المؤتمر ناقش عدة أوراق عمل أهمها النظام الاساسي والبرنامج السياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة والتقرير السياسي والتنظيمي والتقرير المالي خلال الخمسة سنوات الماضية ومناقشة خمسة أوراق عمل خاصة بقطاعات المرأة والطلاب وورقة عمل تحتوى النقاط التي من الممكن أن تقوي الحزب وتقوي الترابط والتماسك بين مؤسساته وأفراده .

وثمن موسى الروح الوفاقية والديمقراطية التي سادت مداولات المؤتمرين مبيناً أنه تمت مناقشة الاوضاع الراهنة في البلاد مؤكداً أن حزب مؤتمر البجا يتمتع بعلاقات ممتازة ومتوازنة مع كل القوى السياسية السودانية داعيا لمزيد من الاصلاح السياسي على أساس رؤي توافقية بين الجميع والاتفاق حول القضايا ذات الشأن العام.

