النائب العام بدولة قطر يصل الخرطوم

الخرطوم فى 9/1/2018 (سونا) - وصل الى البلاد مساء اليوم ، النائب العام بدولة قطر الدكتور علي بن فطيس المري، فى زيارة رسمية تستغرق عده ايام ، يجري خلالها لقاءات ثنائية مع الجانب السوداني تتناول سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بين السودان ودولة قطر في مجال التدريب والابتعاث.

وكان فى استقباله بمطار الخرطوم النائب العام مولانا عمر احمد محمد ، وسعادة سفير دولة قطر لدي السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي ، وعدد من القيادات بالنيابة العامة .

ورحب مولانا عمر احمد محمد النائب في تصريح (لسونا) بزيارة النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، للسودان والتى وصفها بالهامة في اطار تمتين العلاقات في المجال القانوني ونقل التجارب وتبادل الخبرات مشيرا الي العلاقات الوطيدة والمتطورة التي تربط قطر والسودان في كافة المجالات.

وقال مولانا عمر ان زيارة الدكتور علي بن فطيس المري تأتي في اطار الاطلاع علي تجربة النيابة العامة في السودان وتبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال والتدريب المشترك لوكلاء النيابة في البلدين، وسيلتقي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر خلال زيارتة الى السودان رئيس القضاء ، وزير العدل ،النائب العام واعضاء النيابة العامة و مدير جامعة الخرطوم كما سيقوم بزيارة الى كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد وسيقدم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محاضرة بمعهد العلوم القضائية والقانونية.

