نائب رئيس الأركان المشتركة يتفقد مصنع الزهراء للمستحضرات الطبية

الخرطوم 9 - 1 - 2018 ( سونا ) - أشاد الفريق أول ركن يحي محمد خير نائب رئيس الأركان المشتركة بمجهودات الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية والعاملين بمصنع الزهراء للمستحضرات الطبية (المحاليل الوريدية) والتي تبلورت في إكتمال جميع المراحل الخاصة بإنشاء وتشغيل المصنع .

وقال لدي تفقده منشآت المصنع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري صباح اليوم يرافقه الفريق طبيب خاطر محمد طوباي مدير الادارة العامة للخدمات الطبية رئيس مجلس إدارة الصندوق ، قال: ( المصنع منشأة طبية إقتصادية و إستراتيجية وسيسهم في توفير الأموال والعملات الحرة التي تصرف في إستيراد هذه المنتجات الضرورية علاوة علي توطين الصناعات الدوائية بالداخل وتوفير حوجة القوات المسلحة والقطاع الطبي من المحاليل الوريدية) .

وأوضح سيادته إن الزيارة جاءت بغرض الوقوف والإطمئنان علي التشغيل التجريبي والترتيبات النهائية للإفتتاح الرسمي للمصنع الذي يعد مفخرة للسودان والقوات المسلحة وقيمة مضافة للخدمات الطبية والحقل الصحي عموما، وتلقي شرحا ضافيا من مدير المصنع ورؤسات الأقسام والوحدات.

من جانبه أبان اللواء طبيب حمزة الأمين بابكر، الأمين العام للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية إن إفتتاح المصنع يأتي إستكمالا لعدد من إنجازات الصندوق التي تمثلت في إفتتاح العديد من الصروح والمنشآت الطبية والعلاجية والتي شكلت إضافة حقيقية لتطوير الحقل الصحي بالبلاد وتوطين العلاج بالداخل وضمت تخصصات جديدة وتجهيزات حديثة تدخل الحقل الطبي لأول مرة علي مستوي السودان والقارة الإفريقية، مؤكدا إن عطاء الصندوق سيظل ممتدا لكل منسوبي القوات المسلحة ويفيض علي المواطنين في كل ربوع السودان.

إلي ذلك أشار العقيد كميائي ناصر أحمد سعد المدير العام لمصنع الزهراء للمستحضرات الطبية (المحاليل الوريدية) إلي إكتمال تركيب المصنع وبداية التشغيل التجريبي ، منوها إلي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تغطي ثلث إحتياجات البلاد من المحاليل الوريدية مع إمكانية إضافة خطوط إنتاج اخري لضمان التطوير المستمر وزيادة الانتاج وأضاف قائلا (المصنع تجربة فريدة وغير مسبوقة خاصة ومجال تصنيع المحاليل الوريدية من أكثر مجالات الصناعات الدوائية حساسية وتحاج لدقة وجودة عالية والزهراء هو الأول من نوعه في السودان ودول الجوار الأفريقي) ، مؤكدا إن المصنع سيسهم في توفير إحتياجات القوات المسلحة والقطاع الصحي عموما.

